Versicherer: Der Wettbewerb der Versicherer um die neue Betriebsrente hat begonnen

In der diesjährigen Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie spielte das Sozialpartnermodell jedenfalls keine größere Rolle. Deutschlands größte Einzelgewerkschaft will nach Angaben einer IG-Metall-Sprecherin aber noch in diesem Jahr mit den Arbeitgebern über das Thema reden. „Wir wollen über mögliche Modelle zur Umsetzung sprechen.“