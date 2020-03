Finanzkrise Deutschland verdient noch immer an Zinsen aus Griechenland-Kredit

Die Kredite, die Deutschland im Zuge der Finanzkrise Griechenland gewährte, bringen dem deutschen Staat noch immer Geld. Wie der „Spiegel“ in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, war der 2010 vergebene Kredit der staatlichen Bankengruppe KfW an Griechenland über 15,2 Milliarden Euro zwar umstritten, hat dem Bundeshaushalt bis 2019 aber gut 443 Millionen Euro an Zinseinnahmen beschert.