Geldpolitik: Englische Zentralbank hält die Zinsen niedrig

Angesichts der Entspannung am Jobmarkt will die Regierung das in der Krise beschlossene Kurzarbeiter-Programm nicht über Ende September hinaus verlängern. Die Arbeitslosenquote ist durch dieses Kriseninstrument niedrig gehalten worden. Die Wirtschaft war im Corona-Jahr 2020 unter die Räder gekommen, doch zeichnet sich dieses Jahr ein kräftiger Aufschwung ab.