Gesundheits-IT: Compugroup erlöst mit Platzierung brutto 341 Millionen Euro

Die CGM ist vielfach Marktführer für IT-Systeme in Gesundheitseinrichtungen, Tausende Ärzte in mittlerweile 56 Ländern müssen dank der Systeme nicht mehr auf Papier dokumentieren oder können Sprechstunden per Videochat anbieten. Vor 33 Jahren wurde die CGM von Koblenz aus gegründet und wuchs zum Multimillionen-Konzern.