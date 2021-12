Grossaktionär: Aareal-Aktionär Petrus nennt Kaufangebot „extrem niedrig“

Der aktivistische Investor Petrus Advisers hat das Übernahmeangebot für den deutschen Immobilienfinanzierer Aareal Bank von 29 Euro je Aktie als „extrem niedrig“ bezeichnet. In einem Brief, der das Datum vom 20. Dezember trägt, schrieben die beiden Petrus-Manager Klaus Umek und Till Hufnagel an Aufsichtsrat und Vorstand, diese hätten Aareal in eine von den Aktionären nicht erwünschte Übernahmesituation manövriert, anstatt eine erfolgsversprechende Strategie zu erarbeiten. Die Bank werde jetzt „eilig an Private-Equity-Investoren verramscht.“ Petrus Advisers hat nach eigenen Angaben ein Exposure zwischen 15% und 20% gegenüber der Aareal.