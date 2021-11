Großbritannien: Chef der britischen Großbank Barclays tritt zurück

Der Chef der britischen Großbank Barclays, Jes Staley, tritt nach Untersuchungen der Aufsichtsbehörden über seine Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurück. Die Bank habe am Freitagabend vorläufige Schlussfolgerungen der Behörden erfahren, teilte Barclays am Montag in London mit. Angesichts dieser Informationen und der Absicht von Staley, diese anzufechten, seien das Board der Bank und Staley übereingekommen, dass er als Vorstandschef und Direktor von Barclays zurücktreten werde.