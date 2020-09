Herbstprognose: Banken-Chefvolkswirte: Wirtschaft erholt sich unerwartet zügig

In ihrer am Mittwoch veröffentlichten Herbstprognose erwarten die Chefvolkswirte der privaten Banken einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland in diesem Jahr zwischen fünf und sechs Prozent. Dem soll 2021 ein Wachstum von vier bis fünf Prozent folgen. „Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Pandemie bleibt groß“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig. „Das dämpft den privaten Konsum und die Investitionen der Unternehmen.“ Der BdB befürchtet zudem Spätfolgen - etwa die höhere Verschuldung von Unternehmen und Staaten sowie pandemiebedingte Änderungen beim Konsum und in der Produktion.