Home Office für immer? So sehen große Finanzinstitute die Zukunft der Arbeit

Goldman Sachs Group Inc.: Die Investmentbank hat Hunderte von leitenden Mitarbeiter in London in den vergangenen Wochen dazu eingeladen, vom Homeoffice wieder ins Büro zurückzukehren. Wie Financial News berichtet, ist der Schritt freiwillig und soll unter anderem mit Gratis-Snacks versüßt werden. Mitarbeiter sollen zudem Schutzmasken erhalten und für eine Kinderbetreuung vor Ort sei gesorgt. „Wir verfolgen weiterhin einen Ansatz, bei dem der Mensch an erster Stelle steht, und halten uns an die Richtlinien der britischen Regierung“, sagte ein Sprecher in einer Erklärung.