„Ingenuity“: Mars-Hubschrauber absolviert als erstes Luftfahrzeug einen Flug auf einem fremden Planeten

Das Manöver wurde auf eine Stufe mit den Errungenschaften der Gebrüder Wright gestellt, die als Pioniere der Luftfahrt in die Geschichte eingingen. Tatsächlich trug „Ingenuity“ ein Stück von der Tragfläche des 1903 Wright Flyer mit sich, dem ersten vom Gespann gebauten Motorflugzeug, das einst in Kitty Hawk in North Carolina abhob.