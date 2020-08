Italienische Großbank: Spartenverkauf verhilft Intesa Sanpaolo zu Gewinnanstieg

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat dank eines milliardenschweren Spartenverkaufs ihren Gewinn gesteigert. Trotz einer höheren Vorsorge für Kreditausfälle in der Coronakrise legte der Nettogewinn um 16 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus aus Turin am Dienstag mitteilte. Intesa hatte den Verkauf ihres Geschäfts mit Zahlungsdiensten für Händler an den Zahlungsdienstleister Nexi Ende Juni unter Dach und Fach gebracht. Der Buchgewinn von 1,1 Milliarden Euro blähte das Ergebnis auf. An der Mailänder Börse legten die Aktien fast vier Prozent zu.