IW-Studie: Die meisten Firmen blicken mit Zuversicht auf 2021

Im Dienstleistungssektor schaut etwa jedes zweite Unternehmen mit Zuversicht nach vorn, nur 13 Prozent der Firmen erwarten für 2021 eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr. Die Bauwirtschaft ist zurückhaltender: Nur 37 Prozent der Firmen sind optimistisch für das Gesamtjahr, 25 Prozent erwarten eine schlechtere Geschäftslage als 2020. In der Branche sind viele Baumaterialien knapp oder gar nicht lieferbar, was auf die Stimmung schlägt. Zudem ist die Sparte deutlich besser durch die Krise gekommen als andere: „Eine deutliche Verbesserung wäre deshalb nicht zu erwarten“, so das IW.