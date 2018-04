Jan Klatten: Nordex-Großaktionär kauft Aktien zu und treibt Kurs an

Die Nachricht sorgte an der Börse für einen kräftigen Kursanstieg. Die Nordex-Titel notierten mit 7,94 Euro über sieben Prozent im Plus und führten die Gewinnerliste im TecDax an. Die Papiere haben allerdings im Verlauf der vergangenen zwölf Monate über 40 Prozent an Wert eingebüßt.