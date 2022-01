Konjunktur: 676 Milliarden Dollar: Chinas Exportüberschuss steigt 2021 auf Rekordwert

Exportweltmeister China hat 2021 einen Exportüberschuss in Rekordhöhe erzielt. Die Ausfuhren übertrafen die Importe um 676,43 Milliarden Dollar (fast 590 Milliarden Euro), wie die Zollbehörde am Freitag in Peking mitteilte. Das sind gut 152 Milliarden mehr als 2020. Es ist zugleich der höchste Wert seit Beginn der Statistik 1950.