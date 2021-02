Konjunktur: Arbeitslosenquote in Großbritannien steigt auf höchsten Stand seit 2016

Inmitten der zweiten Corona-Welle ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren gestiegen. In den drei Monaten von Oktober bis Dezember kletterte die Quote auf 5,1 Prozent, wie das Nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Anfang 2016. Einer separaten Umfrage zufolge legte die Beschäftigung in den Firmen von Dezember auf Januar allerdings um 83.000 Stellen zu und damit so stark wie seit Januar 2015 nicht mehr.