Konjunktur: Chinas Außenhandel wächst im Dezember stark

Für das Gesamtjahr 2019 stiegen Chinas Exporte in Yuan um fünf Prozent, während die Importe um 1,6 Prozent nach oben kletterten, was einen Außenhandelsüberschuss von 2,92 Billionen Yuan ergab. Chinas Gesamthandel in Yuan mit den Vereinigten Staaten sank im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent. Auf Dollar lautende Export- und Importzahlen für den November wurden zunächst nicht veröffentlicht.