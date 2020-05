Konjunktur: Chinas Dienstleistungssektor schrumpft dritten Monat in Folge

Chinas Dienstleistungssektor ist im April infolge von Massenentlassungen und dem Wegfall der Exportaufträge eingebrochen. Der Caixin/Markit PMI schaffte es zwar, im April von 43 im März auf 44,4 zu klettern, blieb aber weit unter der 50-Punktemarke, die Wachstum und Kontraktion auf monatlicher Basis trennt, wie Daten der privaten Umfrage am Donnerstag zeigten. Es ist der dritte Monat in Folge, in der der chinesischen Dienstleistungssektor schrumpft, der als wichtiger Beschäftigungsmotor etwa 60 Prozent der Wirtschaft der Volksrepublik ausmacht.