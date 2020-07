Konjunktur: Ifo: Deutsche Exporteure zeigen sich optimistischer

Unter den deutschen Exporteuren wächst dem ifo-Institut zufolge vorsichtiger Optimismus. Die Exporterwartungen der Industrie seien im Juli von minus 2,2 auf plus 6,9 Punkte gestiegen, teilte das Institut am Dienstag mit. Die Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern komme der deutschen Exportwirtschaft zugute.