Konjunktur: Ifo-Institut: Materialmangel in deutscher Industrie so groß wie nie – Firmen wollen Preise erhöhen

Der akute Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich September nochmals verschärft und ist nun so groß wie nie zuvor. 77,4 Prozent der Unternehmen berichteten über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, wie das Ifo-Institut am Mittwoch unter Berufung auf eine eigene Umfrage mitteilte.