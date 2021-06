Konjunktur: Ifo-Institut senkt Wachstumsprognose für 2021 – „Engpässe dämpfen kurzfristig“

Die deutsche Wirtschaft kommt dem Ifo-Institut zufolge wegen Engpässen bei Vorprodukten langsamer in Schwung als bislang angenommen. Die Münchner Forscher senkten am Mittwoch ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr von 3,7 auf 3,3 Prozent.