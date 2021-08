Konjunktur: US-Wirtschaft wächst im August langsamer – Engpässe bremsen Firmen

Die US-Wirtschaft hat im August überraschend deutlich an Fahrt verloren und musste auch den Lieferengpässen Tribut zollen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Dienstleister und Industrie zusammen – fiel um 4,5 auf 55,4 Punkte und damit zum dritten Mal in Folge, wie das Institut IHS Markit am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.