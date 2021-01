Konjunktur: „Von Durststrecke keine Spur“ – Industrieaufträge steigen siebten Monat in Folge

Geringfügig schwächer entwickelten sich die Auftragseingänge in den wichtigen Branchen Maschinenbau und Kfz-Industrie. „Dies wurde jedoch durch merkliche Zuwächse in den Bereichen sonstiger Fahrzeugbau, EDV- und optische Geräte sowie chemische Erzeugnisse kompensiert“, so das Ministerium.