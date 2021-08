Konjunkturbarometer: DIW: Deutsche Wirtschaft wächst im Sommerquartal um etwa ein Prozent

„Das kräftige Plus bei der Wirtschaftsleistung im vergangenen Quartal dürfte zu einem beträchtlichen Teil auf die Impf- und Testaktivitäten zurückgehen, während sich die Erholung in den von Corona besonders betroffenen Branchen in das dritte Quartal schleppt“, sagte DIW-Konjunkturexperte Simon Junker. Besonders die Dienstleister dürften nun Impulse liefern, da etwa Restaurants und Hotels wieder mehr Gäste empfangen können.