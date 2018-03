Motorrad-Ästhetik und Vintage-Look – so will sich die junge E-Bike-Marke Rayvolt aus Barcelona mit ihrem neusten Modell vom mittlerweile riesigen Angebot an E-Bikes abheben. Ab April ist das extrovertierte Cruzer auch in Deutschland erhältlich. Eine erste Testfahrt in der katalonischen Metropole zeigt: Die Differenzierung gelingt dem feschen Retro-Rad ziemlich gut.

Bild: PR