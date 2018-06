Red Dot Design Award Das sind die Besten der Besten

Heimelig

Elektronik und Intelligenz stecken mittlerweile in vielen Geräten, die sich auch entsprechend aufführen. Wie Google Home, ein sprachgesteuerter Lautsprecher, der in diesem Jahr die Designauszeichnung „Best of the Best“ der Red-Dot-Jury erhielt. Die Begründung: Das Programm habe keine sichtbaren Knöpfe oder Tasten, sondern lasse sich über einen unauffälligen Touchscreen intuitiv steuern. Die Verwendung von Stoff lasse die Technologie in den Hintergrund rücken.

Bild: PR