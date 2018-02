Von Trench-Coat bis Doc Martens: Coole Mode aus Militär und Arbeitswelt

Parka

Der Name „Parka“ kommt aus der Sprache der Inuit. Als Winterkleidungsstück mit (Kunst-)Fellrand an der Kapuze wurde er in den 1940er Jahren bei der US-Armee eingeführt. Später führte auch die Bundeswehr einen Parka – ohne Fellrand – ein. In den 60er-Jahren wurde er zu Standardkleidung der Jugendbewegung der „Mods“ (wie hier im Film "Quadrophenia"). Seither sind Parka-ähnliche Mäntel in verschiedenen Varianten allgegenwärtig. Mit dem Parka kam auch das Tarnmuster in die Modewelt.