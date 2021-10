Medienkonzern: Springer bringt offenbar Job-Portal Stepstone an die Börse

Der Medienkonzern Axel Springer will sein Stellenanzeigen-Portal Stepstone einem Insider zufolge im kommenden Jahr an die Frankfurter Börse bringen. Stepstone soll dabei mit rund sieben Milliarden Euro bewertet werden, wie eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagte. Springer habe die französische Investmentbank Rothschild mit den Vorbereitungen beauftragt.