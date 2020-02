Medienkonzern: Springer dementiert Bericht über radikalen Umbau und Auslagerung

Der Medienkonzern Axel Springer hat einem Bericht widersprochen, wonach er vor einem radikalen Umbau und der Auslagerung bestimmter Geschäftsteile stehen soll. Diese Spekulationen sind falsch“, hieß es am Montag in einer internen Springer-Mail. Es gebe keine Pläne, journalistische Marken wie die Zeitungen „Bild“ und „Welt“ in einer Stiftung zu bündeln und diese getrennt vom wachstumsstarken Geschäft mit Job-, Auto- und Immobilienportalen („Classifieds“) zu führen. Vielmehr wolle man sich „auf die zwei Säulen digitaler Journalismus und digitale Rubrikenangebote konzentrieren“.