Meta-Quartalszahlen zu Q1 2022 Quartalszahlen, Gewinn und Vorjahresvergleiche im Überblick

In dem Quartalsbericht vom 27. April 2022 meldet Meta einen Betriebsgewinn in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar. Mit Blick auf den Umsatz ergibt sich daraus eine Umsatzrendite von rund 31 Prozent. Der Nettogewinn des US-Unternehmens sinkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Der verwässerte Gewinn pro Meta-Aktie liegt in Q1 2022 bei 2,72 US-Dollar.