Wir könnten es heute so leicht haben! Vor 150 Jahren gab es weder Autos noch Telefone, keine Flugzeuge und S-Bahnen. Heute hingegen kann ich in neun Stunden nach New York fliegen, per Videocall mit Kollegen in Melbourne sprechen oder mir im Internet Texte in jede beliebige Sprache übersetzen lassen. Eigentlich müssten wir in einer Freizeitgesellschaft leben. Alles, was früher Stunden oder Tage dauerte, geht heute in Sekunden: E-Mails verschicken, Reisen buchen, Geld überweisen. Tatsächlich passiert jedoch das Gegenteil: Wir sind gehetzt wie nie – paradox.