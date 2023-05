Aktienanalyse: Infineon Die günstige Alternative zur Hype-Aktie Nvidia

Um 10.650 Prozent, von 3,62 Dollar auf 389 Dollar, sind Nvidia-Aktien in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Dieser Zuwachs ist 25 mal so groß wie der von Infineon – obwohl der Münchner Halbleiterhersteller mit plus 429 Prozent in zehn Jahren an der Börse nicht schlecht performt hat.