Die Skyline von Chicago im eisigen Nebel: Platzt die Blase am Immobilienmarkt?

Der Markt für Gewerbeimmobilien in den USA ist unter Druck. Das zwingt US-Banken in die Knie. Anleger, die ihr Geld in offene Immobilienfonds hierzulande investiert haben, sollten einige Punkte im Blick behalten.