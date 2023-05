Heizkostenabrechnung Wärmewende: Vermietern drohen Kostenfallen bei der Umlage

Bei den Mietern hat der Heizungs-Hammer jedoch längst zugeschlagen, in Form von Nachzahlungen auf die gestiegenen Heizkosten. Millionen von Nebenkostenabrechnungen für 2022 wurden in den vergangenen Monaten von Vermietern und Hausverwaltern verschickt. Viele Mieter werden hohe Nachzahlungen nicht so einfach hinnehmen. Auf die Vermieter kommt daher viel Arbeit und Ärger zu.