Martin Werding ist seit September 2022 Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft. Seit 2008 ist er Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das Rentenniveau dauerhaft festschreiben. Das treibt den Beitragssatz in die Höhe. Der Wirtschaftsweise Martin Werding über Fehler in der Rentenpolitik – und darüber, warum es eine längere Arbeitszeit bräuchte.