Alternative zur Wärmepumpe Die Fernwärme-Illusion

Es gibt sie also doch, die einfache, konfliktfreie Alternative zur umstrittenen Wärmepumpe. So klingt es zumindest, wenn John Miller spricht: "Fernwärme ist der Schlüssel für das Thema klimaneutrale Städte in Deutschland", so gab Miller jüngst zu Protokoll. Überraschend ist die Tendenz dieser Aussage nicht, leitet Miller doch den Fernwärme-Fachverband AGFW. Doch Miller vertritt nicht nur klare Interessen, seine Versprechungen würden tatsächlich genügen, um das ganze Land von ein paar seiner akutesten Sorgen zu befreien. Bis zu 20 Millionen der insgesamt 43 Millionen Wohnungen im Land könnten mit Fernwärme beheizt werden, derzeit sind es sechs. Das gelte vor allem für Großstädte und damit exakt da, wo die umstrittene Heizquelle der Zukunft, die Wärmepumpe, so oft in Schwierigkeiten gerät.