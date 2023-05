Elektrofahrzeuge: Niedergang der britischen Autoindustrie seit dem Brexit

Als sich im Frühjahr 2016 noch viele Briten überlegten, ob sie beim EU-Referendum für oder gegen einen Verbleib in der EU stimmen würden, brachten sich sowohl die Gegner als auch Befürworter des Brexits mit allerlei Argumenten in Stellung. So warnten viele Gegner des EU-Austritts davor, dass der Brexit die britische Autoindustrie schwer beschädigen würde. Viele Brexit-Befürworter erklärten dagegen selbstsicher, dass es die – kein Witz! – deutschen Autohersteller schon nicht zulassen würden, dass Großbritannien nach einem EU-Austritt mit einem schlechten Deal abgespeist würde. Schließlich sei Großbritannien ja für Volkswagen, BMW und Co. ein viel zu wichtiger Markt.