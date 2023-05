Meta-Aktie Hat Mark Zuckerberg eine neue Glückssträhne?

Die Nachricht von Montag hatte es in sich. 1,2 Milliarden Dollar Strafe hat die irische Datenschutzbehörde gegen den Silicon Valley Giganten Meta verhängt, weil dieser unbefugt Daten von europäischen Nutzern in die USA weiterleitet. Mehr noch: Der Datentransfer soll innerhalb von fünf Monaten gestoppt werden, was Metas Geschäftsmodell auf dem alten Kontinent erheblich stören könnte. Dort erwirtschaftete der von Gründer Mark Zuckerberg geführte Konzern im vergangenen Jahr etwa 22 Prozent seines Umsatzes, rund 26 Milliarden Dollar. Europa ist nach den USA der zweitwichtigste Markt. Bei jedem anderen börsennotierten Unternehmen würde das dessen Aktie empfindlich treffen.