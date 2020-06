Nach Protesten gegen Polizeigewalt: Microsoft stoppt vorerst Verkauf von Gesichtserkennungssoftware an US-Polizei

Nach Amazon und IBM wird auch Microsoft der US-Polizei keine Software für die automatische Gesichtserkennung zur Verfügung stellen. Man verkaufe derartige Technologie gegenwärtig nicht an Polizeibehörden, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung des Technologiekonzerns. Dies werde so lange nicht geschehen, bis es eine Regulierung durch ein Bundesgesetz gebe.