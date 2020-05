Notenbank Japans Zentralbank plant Sondersitzung zur Geldpolitik

Die japanische Notenbank kommt wegen der wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronakrise am Freitag zu einer Sondersitzung über die Geldpolitik zusammen. Wie die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag bekanntgab, soll über mögliche neue Wege zur Bereitstellung von Liquidität an Finanzinstitute beraten werden. Ziel ist es, die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen, die von der Pandemie hart getroffen wurden, zu stärken.