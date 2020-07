Ölkonzern: Ölpreisverfall und niedrige Nachfrage sorgen für Gewinneinbruch bei OMV

Die Produktion sank um 26.000 Barrel auf 464.000 Barrel pro Tag, was im Wesentlichen auf einen Förderstillstand in Libyen zurückzuführen sei. Für das Gesamtjahr passte der Konzern die Prognose leicht an. Die OMV rechnet nun mit einem Rückgang auf 450.000 bis 470.000 Barrel pro Tag, nachdem sie zuvor von 440.000 bis 470.000 Barrel pro Tag ausgegangen war. 2019 wurden 487.000 Barrel pro Tag gefördert.