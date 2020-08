Österreichischer Versicherer : Gewinn von Versicherer Uniqa bricht ein

Der österreichische Versicherer Uniqa nimmt seinen Aktionären nach einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr die Hoffnung auf eine Dividende für 2020. Zwar kehrte Uniqa nach einem Verlust zum Jahresauftakt im zweiten Quartal in die schwarzen Zahlen zurück, doch unter dem Strich stand für das erste Halbjahr ein Gewinnrückgang von 61,7 Prozent auf 40,5 Millionen Euro, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte. Hauptgrund war das gesunkene Kapitalanlageergebnis, das durch Wertminderungen auf Aktien und Anleihen belastet wurde. Für das Gesamtjahr schließt Uniqa einen Verlust nicht aus und will für 2020 keine Dividende ausschütten.