Payu Prosus-Beteiligung übernimmt indischen Zahlungsabwickler Billdesk

Die niederländische Internetholding Prosus will über ihre Beteiligung Payu in einem Milliardendeal den indischen Zahlungsabwickler Billdesk übernehmen. Das Fintech-Unternehmen Payu und die Billdesk-Aktionäre einigten sich auf eine Zahlung von 4,7 Milliarden US-Dollar (knapp vier Milliarden Euro), wie Prosus am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Durch den Deal steige Payu zu einem führenden Zahlungsabwickler im Online-Bereich auf, hieß es weiter.