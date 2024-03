Podcast – BörsenWoche Aktien, Bitcoin und Gold auf Allzeithoch – wie lange geht das noch gut?

An den Börsen läuft es momentan richtig gut. Große Indizes wie der S&P 500 oder der Dax knacken einen Rekord nach dem anderen. Und auch Gold und Bitcoin sind so viel wert wie noch nie.

Viele Anleger stellen sich deshalb jetzt die Frage aller Fragen: Sind die aktuellen Kursrekorde erst der Auftakt zu einer noch größeren Börsenrally? Oder sind die Kurse bereits überhitzt? Und droht vielleicht sogar eine gefährliche Blase?

Die Meinungen gehen selbst unter Experten weit auseinander: Die einen vergleichen zum Beispiel den Hype um Nvidia & Co. mit der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre. Andere finden diesen Vergleich schief – und betonen die gigantische Nachfrage nach Chips und Künstlicher Intelligenz.

Anleger müssen aber trotzdem entscheiden: Soll ich jetzt noch auf die Rally aufspringen oder lieber ein paar Gewinne mitnehmen? In dieser Episode erklären Clara und Felix Chancen und Risiken, wagen einen Abstecher in die Börsen-Psychologie zu Altmeister André Kostolany – und geben am Schluss eine eindeutige Antwort.