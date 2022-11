Podcast – BörsenWoche Was taugen Fußball-Investments?

Die WM in Katar ist der vorläufige Höhepunkt an Skandalen, die den Fußball in den vergangenen Jahren erschüttert haben. Trotzdem bleibt der Sport beliebt – und ein Milliardengeschäft. Auch Anlegerinnen und Anleger können investieren; über börsennotierte Aktien und Anleihen bekannter Klubs wie Borussia Dortmund oder Schalke 04. In dieser Ausgabe sprechen Georg und Philipp darüber, wie das Geschäft funktioniert und was die Fußballinvestments wirklich taugen.