Podcast – High Voltage Ist mein E-Auto in fünf Jahren überhaupt noch etwas wert?

E-Autos sind kein Nischenphänomen mehr. Es werden inzwischen so viele Stromer verkauft wie Dieselautos. Aber wie groß ist das finanzielle Risiko, sich nun ein Elektroauto für 30.000, 50.000 oder auch 80.000 Euro zu kaufen? Jedes Auto verliert pro Monat hunderte Euro an Wert. Es weiß heute aber niemand so recht, wie schnell der Wert bei dieser neuen Technik der E-Autos sinkt, wie hoch also der sogenannte Restwert in einigen Jahren noch ist. Trotzdem hilft es, den Restwert besser zu verstehen und die Faktoren zu kennen, die ihn beeinflussen. Darum dreht sich in dieser Folge unseres Podcasts High Voltage alles um die Restwertverluste von Elektroautos, den Markt für gebrauchte E-Autos und die Möglichkeiten, mit der Anschaffung eines E-Autos wirtschaftlich nicht auf die Nase zu fallen.