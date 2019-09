„Abscheuliches Verbrechen“: Saudischer Kronprinz bestreitet Anordnung von Mord an Khashoggi

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat in einem Fernsehinterview die „volle Verantwortung“ für den grausamen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi übernommen, jedoch Anschuldigen zurückgewiesen, er habe den Mord angeordnet. „Dies war ein abscheuliches Verbrechen“, sagte der 34-jährige Prinz in einem Interview des US-Fernsehprogramms „60 Minutes“, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. Er übernehme als Teil der politischen Führung Saudi-Arabiens die volle Verantwortung, „insbesondere da es von Individuen ausgeübt wurde, die für die saudische Regierung arbeiteten“.