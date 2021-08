Afrika-Gipfel in Berlin: Der Aufschwung liegt in Afrika

Der Schwerpunkt dieser Politik muss viel klarer als bisher auf die wirtschaftliche Entwicklung der afrikanischen Staaten und die stärkere Integration des Kontinents in die globalen Wertschöpfungsketten gelegt werden. Von zentraler Bedeutung sind die Verbesserung der wirtschaftlichen Perspektiven durch Wachstum, die Diversifizierung der Volkswirtschaften, die Schaffung von Arbeitsplätzen, eine klimafreundliche Energieversorgung und Industrialisierung sowie der Aufbau von leistungsfähigen Gesundheitssystemen. In all diesen Bereichen können privatwirtschaftliche Engagements deutscher Unternehmen erheblich mehr beitragen als bisher. Voraussetzung dafür ist es, dass die Unternehmen und ihre Projekte in den Mittelpunkt gestellt und die Instrumentenkästen der Entwicklungszusammenarbeit und der Außenwirtschaftsförderung entsprechend angepasst werden. In Afrika liegen wichtige Zukunftsmärkte und Investitionsstandorte.