Angriff auf Israel „Wir dachten hier immer, wir sind sicher“

Für die Israelis ist es der wahr gewordene Albtraum: Am Samstagmorgen drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Sie griffen in mehreren Orten Menschen an. Kinder, Frauen und ältere Menschen wurden ermordet und aus ihrem Zuhause entführt. Charme Rykower, die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutsch-Israelischen Industrie & Handelskammer, zeigt sich extrem besorgt und emotional. Das Land, in dem sie und ihre Kinder wohnen, ist im Ausnahmezustand und traumatisiert. Während des telefonischen Interviews mit der WirtschaftsWoche sitzt Rykower in einem Bunker in Tel Aviv. Sie versucht mit uns zu sprechen, die dramatischen Erlebnisse ruhig zu schildern. Doch wir müssen das Interview sogar wegen des lauten Raketenalarms unterbrechen. Auch in Jerusalem und in anderen Städten Israels hat es am Montag wieder Raketenalarm gegeben. Ein Ende ist nicht in Sicht.