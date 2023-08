Justizreform in Israel „Mit den Protesten hat das Wirtschaftliche gegenüber dem Patriotischen Vorrang bekommen“

WirtschaftsWoche: Frau Rykower, Netanjahu hat die Justizreform in Israel trotz heftiger Proteste durchgesetzt. Was bedeutet das für die Unternehmen im Land?

Charme Rykower: So eine Protestbewegung, wie wir sie hier gerade sehen, gab es in der westlichen Welt noch nicht, gemessen an der Hartnäckigkeit, der Dauer und den Umfragen. Seit Februar wird unter schweren Bedingungen konsequent demonstriert, hohe Temperaturen und Attentate schrecken die Demonstrierenden nicht ab.