Auf Weibo & Co.: China zensiert den Buchstaben N im Internet

Und nun auch der Buchstabe „N“. Die Internetgemeinde rätselt, was es mit dem Verbot auf sich haben könnte. Der Blogger Victor Mair mutmaßt, dass die Behörden verhindern wollten, dass mit „N“ über die Amtszeiten Xis diskutiert werde, in Form von „n > 2“ – wie in der Mathematik. Andere glauben, dass das „N“ nur ein vorübergehendes Opfer voreiliger Entscheidungen war.