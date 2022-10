Ausbleibende Wirtschaftsdaten Wirtschaftsdaten aufgeschoben: So schlecht steht es um Chinas Wachstum

Das britische Wirtschaftsmagazin Economist kreierte daraus vor Jahren den so genannten Keqiang-Index, der ein realistischeres Bild der wirtschaftlichen Lage liefern soll. Bei den drei Lieblings-Daten des Premiers ergibt sich ein durchmischtes Bild. So stieg Chinas Energieverbrauch in den ersten neun Monaten des Jahres zwar um vier Prozent, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft tatsächlich gewachsen ist.